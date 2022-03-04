نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من طرق التواصل مع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدة المختلفة, ويقدم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات الإنسانية والمالية والكثير من الخدمات الأخري, فتشمل المساعدات التي تقدمها مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد جميع الأشخاص ليس فقط المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن امتدت مساعدات المؤسسة إلي الكثير من البلدان العربية الأخرى وغير العربية أيضاً, وتم استهداف بهذه المساعدات الدول التي تعاني من الفقر المدقع, ويشمل هذا الفقر, فقر المال والصحة والتعليم والمياه والطعام والكثير التي تهيا للأشخاص عيش حياة كريمة تخلوا من صعوبات الحصول علي أساسيات الحياة.

ما هي وسائل تواصل مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أتاحت مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العديد من وسائل التواصل المختلفة والتي تمكن الأشخاص التواصل مع المؤسسة بكل سهولة ويسر, والاستعلام أو الاستفسار عن الأشياء المختلفة التي تكون محل اسأله لدي الأشخاص.

التواصل مع مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر الرقم الموحد وهو 97144233444.

أو الحصول علي إجابات الأسئلة التي تدور في الأذهان عبر رقم الفاكس الخاص بالمؤسسة 97143687777.

التواصل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك عبر هذا الرابط.

ما هي أنواع مساعدات مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تقدم مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات المختلفة التي يرغب من خلال هذه المساعدات الارتقاء بمستوى العيشة للأشخاص في مختلف البلدان النامية والفقيرة, ولعل أبرز المساعدات التي تقدمها مؤسسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي.