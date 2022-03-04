نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تربية القطط في المنزل ضارة أم مفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد القطط من الحيوانات الأليفة المفضلة لدي العديد من الأشخاص حيث يجذبهم مظهرهم اللطيف و فرائهم الجميل الذي يشعرهم بالراحة عند تمرير اليد عليه ولكن ينتاب البعض المخاوف حول الأمراض التي قد تسببها القطط .

فوائد القطط

تقليل الشعور بالتوتر والقلق ، حيث يساعد فرو القطط علي تقليل الضغط ويساعد علي التركيز والاسترخاء .

تقليل الإصابة بالسكتات الدماغية ، حيث أثبت الدراسات أن الأشخاص الذين يربون القطط أقل عرضة من غيرهم بالإصابة بالسكتات الدماغية .

التحدث للقطط يساعد علي تخطي الصدمات التي يمر بها الشخص في حياته .

تقوية الجهاز المناعي لدي الأطفال ، حيث يساعدهم اللعب مع القطط علي تعرف الجهاز المناعي لديهم علي أنواع كتيرة من الجراثيم ومحاربتها في سن مبكر مما يؤدي إلى قوة المناعة عند الكبر .

يؤدي تربية القطط عند الأطفال المصابين بالتوحد يؤدي إلى تخفيف حالة العزلة مع مرور الوقت بدل وزيادة سعادة الطفل وخفض توتره.

هل القطط تسبب العقم للبنات؟

الإجابة وبكل سهولة لا وما تلك إلا محض خرافة تم تناقلها لأجيال وإذا حدث وكانت هناك فتاة لديها عقم وهي تربي قطة فذلك يرجع إلى أن الفتاة لديها هذا العقم من قبل تربيتها للقطة وليس المتسبب في ذلك القطة نفسها .

متي تكون القطط خطر علي البنات ؟

في حالة واحدة فقط وهي إذا كانت هناك امرأة حامل وقامت بإزالة مخلفات قطة ولسبب ما لم تغسل يدها جيداً ثم تناولت طعامها قد يسبب ذلك تشوهات في الجنين أو موت الجنين ولكن يحصل هذا نادراً جدا حيث أن القطط قد تصاب بجرثومة تسبب العقم مرة واحدة في حياتها وتتخلص منها عن طريق المخلفات وهي التي تسبب موت الجنين إذا انتقلت داخل الجسم البشري لذلك يجب علي المرأة الحامل الحذر فقط .

هل القطط تسبب الأمراض ؟

لا فإذا كنت تغسل قطتك بانتظام وتعطيها طعام جيد فلا يوجد منها ضرر ولكن من لديهم حساسية من الفراء يجب عليهم عدم ملامسته كثيراً حتي لا يتسبب ذلك في تهيج الأنف.

ماذا تتناول القطط ؟

يختلف ذلك من قطة لأخري لأن القطط تختلف في أذواقها مثل البشر تماماً ولكن ما تتفق فيه جميع القطط هو تناول اللحوم ويفضل أن تكون مسلوقة أو البيض المسلوق والبطاطس المقلية وتناول السمك مرة واحدة في الشهر و لا تطعم قطتك الحليب البقري نهائياً فهو غير صحي لها وقد يتسبب في الموت المبكر .