عاجل.. الأمم المتحدة: المدن الأوكرانية تحت الحصار وتتعرض لاعتداء مستمر

جدة - نرمين السيد - قالت وكيلة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روز مارى ديكارلو، إن المدن الأوكرانية تقع تحت الحصار وتتعرض لاعتداء مستمر، مضيفة أن العمليات العسكرية قرب المنشآت النووية غير مقبولة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضافت "ديكارلو"، خلال كلمتها، أنه علينا بذل قصارى الجهد لمنع وقوع كارثة نووية فى أوكرانيا، محذرة من أى تسرب إشعاعى بسبب الحرب فى أوكرانيا. وأوضحت أنه يجب السماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول للمحطات النووية بأوكرانيا، مؤكدة أنه لا بدّ من دخول آمن لمراقبى "الطاقة الذرية" إذا اقتضت الضرورة ذهابهم إلى أوكرانيا. وعقد مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث استهداف محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا.

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