عاجل.. فرنسا: نتخوف من حادث نووى قد تسببه الهجمات الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وطالب "دو ريفيير"، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث استهداف محطة زاباروجيا النووية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، روسيا بإعادة سلطة أوكرانيا على منشآتها النووية. وأكد أن استهداف منشأة نووية سلمية هو انتهاك غير مشروع، مشيرًا إلى أنه يجب وقف إطلاق النار فى أوكرانيا فورا.

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