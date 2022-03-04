عاجل.. أمريكا: العالم نجا من كارثة نووية خلال العمليات الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن هجوم روسيا على محطة "زابوروجيا" النووية الأوكرانية عرض أوروبا للخطر، مؤكدة أن العالم نجا من كارثة نووية خلال العمليات الروسية فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأضافت "جرينفيلد"، خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث استهداف محطة زاباروجيا النووية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن واشنطن قلقة من منع القوات الروسية لمشغلى موقع تشيرنوبيل من العودة إلى عملهم.

وطالبت روسيا بسحب قواتها فورا من منشأة زابوريجيا النووية، مؤكدة أن بلادها تقف على أهبة الاستعداد مع حلفائها وشركائها لمساعدة الأوكرانيين فى أوقات الحاجة.

وأشارت إلى أن الهجوم الروسى على أوكرانيا لا مبرر له، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يستمع لصوت العالم الذى يطالبه بوقف الحرب.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أنه لا يمكن قبول أن تصبح المنشآت النووية جزءا من الصراع، مشيرة إلى أن نصف مليون طفل لجأوا من أوكرانيا بسبب الهجوم الروسى.