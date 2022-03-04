جدة - نرمين السيد - وأضاف "بيسكوف"، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن توسع الناتو تدريجيا جعل روسيا تشعر بالتهديد، مؤكدًا أن سبب ما جرى فى منطقة المفاعل وجود قوميون متطرفون تم التخلص منهم.
فى وقت سابق اليوم، قال "بيسكوف"، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة، دون أن يسد الباب فى وجه المحادثات مع أوكرانيا.
وبخصوص المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية استبعد المتحدث الروسى إجراء محادثة هاتفية جديدة بين بوتين وجو بايدن حول موضوع أوكرانيا لأسباب وعوامل كثيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: مفاعل زاباروجيا آمن ومستوى الإشعاع طبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.