ولى عهد أبوظبى: الإمارات تدعم التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - واستعرض ولى عهد أبوظبى -خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- آخر التطورات الجارية حاليًا، مؤكدًا أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم.

وأشار ولى عهد أبوظبى إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة فى أوكرانيا من منطلق نهجها الإنسانى المتأصل فى سياستها الخارجية.

وأكد على ضرورة الاستمرار فى الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسى للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومى.