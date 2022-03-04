بريطانيا بمجلس الأمن: مهاجمة محطة نووية فى أوكرانيا حادثة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، أن انعقاد هذه الجلسة جاء بسبب اعتداء روسيا على أكبر محطة نووية فى أوروبا.

وقال رافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أبلغت الوكالة أن موقع محطة الطاقة النووية "زابوروجيا" قد تعرض للقصف خلال ليلة أمس.

وكانت الهيئة التنظيمية الأوكرانية قد أكدت إن حريقا فى الموقع لم يؤثر على المعدات "الأساسية" وأن العاملين بالمحطة يتخذون إجراءات تخفيفية، موضحة أنه لم ترد تقارير عن أى تغير فى مستويات الإشعاع بالمحطة.

فيما اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الطرف الأوكرانى بالمسؤولية عن إضرام النيران فى محطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الحرس الوطنى الأوكرانى غادر محطة زابوريجيا قبل وصول القوات الروسية، مشيرة أن القوات الروسية دمرت 1812 هدفا عسكريا لأوكرانيا بالإضافة إلى 62 طائرة و635 دبابة و67 عربة مصفحة منذ بدء العملية العسكرية.