أوكرانيا: ما فعلته روسيا فى محطة زابوروجيا إرهاب نووى

جدة - نرمين السيد - أكد المندوب الأوكرانى الدّائم لدى ​الأمم المتحدة​ سيرجى كيسليتسا، أن روسيا استهدفت المدنيين والبنى التحتية فى بلادنا، مشيرًا إلى أن أوروبا كلها تتعرض لاعتداء من روسيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح "كيسليتسا"، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولى لبحث استهداف محطة زاباروجيا النووية فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ليست المستهدف الوحيد بالهجوم الروسى وإنما أوروبا أيضا وكل العالم، مؤكدًا أن ما فعلته روسيا فى محطة زابوروجيا هو إرهاب نووى. وأشار إلى أن روسيا سيطرت على موقعين نوويين فى أوكرانيا، مشددًا على أن البنية التحتية تتعرض لدمار جراء القصف الروسى.

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