مستشار النمسا ووزيرة البيئة يدينان الهجوم الروسى على محطة نووية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى -فى تصريح له اليوم الجمعة- "إننا نطمئن الجميع وندعو إلى عدم قلق الناس فى النمسا، أو أوكرانيا من احتمال حدوث إشعاع".
ومن جانبها، اعتبرت وزيرة البيئة النمساوية أن الهجمات العسكرية على محطات الطاقة النووية الأوكرانية بمثابة لعب بالنار وسوف تعرض أوروبا بأكملها للخطر.
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