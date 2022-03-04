البنتاجون: لم نلاحظ أى تغيير فى موقع القوات النووية الروسية الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، أن الولايات المتحدة لم تلاحظ أى تغيير فى موقع القوات النووية الروسية الاستراتيجية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح "كيربى"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الأوكرانى مازال يتمتع بقدرات هجومية وصاروخية، مضيفًا: "نحن على تواصل مستمر ويومى مع القيادة العسكرية الأوكرانية فى كييف". وأشار إلى أن بيلاروسيا قدمت دعما كبيرا لروسيا فى عملياتها العسكرية بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لم يتصل أى قائد أميركى بأى قائد روسى منذ بدء الحرب فى أوكرانيا.

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