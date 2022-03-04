مجموعة السبع تتوعد بفرض عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، فى بيان: "سنواصل فرض عقوبات جديدة صارمة ردا على العدوان الروسى" ونددوا كذلك بالتضليل الإعلامى الذى تنتهجه "الحكومة الروسية ووسائل الإعلام التابعة لها" إذ أن "الدفق المتواصل للمعلومات المفبركة يعرض للخطر مزيدا من الأرواح".
فى وقت سابق، انتهت مفاوضات ثانية بين روسيا وأوكرانيا عشية الخميس، وأفضت إلى اتفاق الجانبين على فتح ممرات إنسانية.
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