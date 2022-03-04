بوريل: تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

وقال بوريل، فى تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" اليوم، إن الفظائع التى ارتكبت فى أوكرانيا لن تمر بدون عقاب، على حد قوله.
وكان جوزيب بوريل أعرب ،فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن تأييده لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى أعقاب اندلاع حريق بمحطة "زابوريجيا" للطاقة النووية فى أوكرانيا.
وقال بوريل - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية - إن "الهجمات الروسية فى الأماكن المجاورة مباشرة لمحطات الطاقة النووية فى أوكرانيا يمكن أن يكون له تداعيات كارثية"، مضيفا أنه يجب وقفها بشكل فورى.
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