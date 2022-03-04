عاجل.. البيت الأبيض: بايدن لا ينوى التعامل مباشرة مع بوتين الآن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "ساكى"، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الجمعة، أن بلاده قلقه من قطع روسيا لخدمة فيسبوك وتهديدها حرية التعبير والقمع الذى يتعرض له الصحفيون هناك.

وأشارت إلى أن حظر روسيا لموقع فيسبوك يعكس سياستها فى حجب المعلومات، مؤكدة أن "بايدن لا يزال يعتقد بأن هناك مخرج دبلوماسى فى أوكرانيا".