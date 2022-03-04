وزير الخارجية الأمريكى: سيادة الدول المسالمة تتعرض الآن للهجوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن، فى كلمة له بالعاصمة البلجيكية بروكسل فى إطار زيارته إلى أوروبا، أن "المخاطر هنا حقيقية للغاية"، فى إشارة إلى تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، محذراً من أنه إذا لم يتم الرد على روسيا فإن هذا الأمر يمكن أن يحدث "مرارًا وتكرارًا".

وتابع بلينكن أن "السلام والأمن سوف يزولان إذا لم يتم اتخاذ إجراء" فى هذا الصدد.

وأثنى بلينكن على الإجراءات السريعة للاتحاد الأوروبى قائلا إن تضامن الدول الغربية يجب أن يتواصل حتى تنتهى الحرب.