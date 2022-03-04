مميزات هاتف Samsung Galaxy M12 وعيوب الهاتف

أعلنت مجموعة سامسونج عن طرح هاتف جديد Samsung Galaxy M12 بعدة مميزات تجعله يستحق تجربة الشراء، الهاتف من مجموعة M وهو بمثابة تحديث لهاتف Samsung Galaxy M11، تم طرح الهاتف بثلاث ألوان الأسود والأزرق و الأخضر بسعة ٦٤جيجا بايت مع إمكانية تشغيل بطاقة مزدوجة بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة ٦٠٠٠ملي أمبير، الهاتف بتصميم نوتش المميز وقد حاذ على نسبة مبيعات هائلة منذ طرحة في الأسواق.

مميزات هاتف Samsung Galaxy M12

تم إصدار الهاتف بعدة مميزات جعلته يستحق الاقتناء، وفيما يلي نذكر تلك المميزات:

المنفذ الخاص بوصلات USB تم تصنيعه من النوع Type C

سعة البطارية كبيرة وتكفي للعمل المُكثف لمده ٢٤ ساعة.

يتمكن المستخدم من فتح شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث ٩٠هرتز.

يتميز المعالج بأنه موفر في استهلاك البطارية.

أمكانيه إضافة ذاكرة خارجية حتى ١ تيرا بايت.

عيوب هاتف Samsung Galaxy M12

جاءت آراء مستخدمين هاتف Samsung Galaxy M12 بوجود العيوب التالية:

عدم وجود لمبه إشعارات. لا يدعم الهاتف استخدام شبكات الجيل الخامس. الشاشة بجودة HD ولكن التفاصيل منخفضة الحدة. تُعتبر الحافة السفلية للهاتف كبيرة ولم يتم إصلاح تلك العيب برغم تواجده في الإصدارات السابقة. لا تحتوي علبة الهاتف على سماعات أذن. وزن الهاتف كبير وذلك بسبب ضخامة البطارية. أداء المعالج مقبول من حيث السرعة. عدم وجود خاصية الستريو في السماعات الخارجية. يأتي على رأس عيوب الهاتف هو أن الكاميرات الخلفية للهاتف لا تدعم التصوير بجودة الـ 4K مما يجعله غير مفضل بالنسبة لمحبين التصوير، كما أن جودة التصوير في الإضاءة تعتبر جيدة وتنعدم تلك الجودة في التصوير الليلي. لا يتناسب الشاحن مع سعة البطارية الضخمة.

ذاكرة هاتف سامسونج Samsung Galaxy M12