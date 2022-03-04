الأمم المتحدة ترحب بالمحادثات الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية "روزمارى ديكارلو" فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن اليوم "إننا نرحب بما تردد عن التوصل لاتفاق بين المفاوضين الروس والأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المحادثات التى أجريت بينهما أمس".
وأضافت قائلة "الأمم المتحدة تفهم أن الجانبين ركزا على إقامة ممرات إنسانية للسماح بالمرور الآمن للمدنيين ولتقديم مساعدات إنسانية.. إننا نأمل أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بدون تأخير وأن يتم الاتفاق بسرعة على وقف غير مشروط لإطلاق النار وتنفيذه".
وأشارت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية إلى أن الأمم المتحدة تحث الجانبين على مواصلة المفاوضات وإحراز تقدم عاجل بشأن القضايا الأمنية والإنسانية وغيرها من القضايا.
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