مسؤول أوروبى: يجب أن يوقف بوتين حربه على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال إننا: "نشاهد اليوم مرحلة بشعة من الحرب اندلعت مجددا على الحدود حيث قامت روسيا بتفجير وقصف كل شيء بما فى ذلك مستشفيات ومنازل ومدارس بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين".

وأضاف بوريل -خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده فى بروكسل مع وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكن- أن "هذه تعد طريقة بربرية لخوض حرب(...)، مجلس حقوق الإنسان سيقوم بمهمة لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت فى الأراضى الأوكرانية".

وتابع "هذه الحرب هى حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. يجب أن يوقف بوتين هذه الحرب.. نحن سنظل متحدين لنطالب بوقف هذه الحرب من أجل تجنب قتل أشخاص أبرياء"، موضحا أنه تم تقديم أسلحة إلى أوكرانيا من أجل الدفاع عن أراضيها وحقوقها.

وأكد بوريل أنه تم تقديم الدعم إلى اللاجئين حيث عبر بالفعل نحو مليون شخص الحدود وهو العدد الذى سيزداد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم فرض عقوبات ستقوم بالفعل بالتأثير على الاقتصاد الروسى وقيمة عملته كما ستكون لها تأثيرات هائلة.

وقال بوريل إن العقوبات ساعدت اللاجئين وقامت بتسليح الشعب الأوكرانى من أجل الدفاع عن أنفسهم بالإضافة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" إن ما فعله الاتحاد الأوروبى خلال الأسبوعين الماضيين يعد أمر هاما للغاية وتاريخيا بما فى ذلك الإجراءات التى اتخذها فيما يتعلق بالعقوبات ودعم أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "نواجه سويا اختيار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحرب، وهى حرب غير مبررة سيكون لها عواقب مروعة للأمهات وللآباء وللأطفال.. يجب أن يتم وقفها".

وتعهد بلينكن بأنه سيتم بذل أقصى الجهود من أجل وقف هذه الحرب، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية يعد أمرا هاما للغاية، لافتا إلى أن هذا يعد عدوانا وتحديا وتهديدا له صلة بالعالم بأكمله لأن ماهو فى خطر أولا وقبل كل شيء أرواح الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين.

وأشار بلينكن إلى أن المبادئ الأساسية المستخلصة عقب حربين عالميتين هى أنه من المهم الحفاظ على السلام والأمن لكل شخص، وهى المبادئ "التى ينتهكها بوتين كل يوم".