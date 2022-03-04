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عمر شويل - جدة رابط التسجيل فى منظومة القروض عبر موقعنا، حيث أعلنت الحكومة الليبية عن المبادرة الخاصة بالمبادرة لفئة الشباب من أجل تحسين وتطوير المستوى المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الراغبين في الحصول على القروض لابد من توافر الشروط المُحددة من قبل القائمين على المبادرة، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك المنظومة.

خطوات التسجيل في منظومة القروض

يُمكنك التسجيل في منظومة القروض في ليبيا عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية.

النقر على خانة تسجيل جديد وسوف يتم نقلك لصحفة أخرى.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رمز التحقق ثم أدخل رقم الجوال ثم أنقر على تسجيل الدخول.

قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في المبادرة.

متطلبات التسجيل في مبادرة القروض

هناك بعض المتطلبات الخاصة بالتسجيل في المبادرة وهي:

ضرورة أن يتم توفير نسخة من الشهادة الخاصة بالشخص الباحث عن عمل.

لابد من تقديم نسخة من الشهادة مرتب ضمان التضامن.

ينبغي ألا يكون لديه مسكن مسجل باسمه بشكل رسمي أو يكون مقدم للحصول عليه تحت الطلب.

يجب أن يُحضر صورة من الشهادة الخاصة بالدخل الشهري له مع وجود ختم رسمي.

رابط التسجيل فى منظومة القروض

لكي تتمكن من التـسجيل في منظمة القروض في ليبيا لابد من التوجه مباشرة إلى رابط الرسمي الخاص بالمنظومة بكل سهولة ويُسر واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول للحصول على القروض في حالة توافر بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل القائمين عليها.

منظومة القروض السكنية

تعتبر منظومة القروض واحدة من أفضل المبادرات التي أطلقتها الحكومة الليبية، إلى جانب توفيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى تيسيرًا على كافة المواطنين داخل لبيبا، لذا اتبع الآتي لكي تقوم بتسجيل الدخول عبر المنظومة:

الذهاب مباشرة إلى منظومة القروض السكنية.

أكتب رقم الجوال ثم أدخل باقي البيانات.

النقر على تسجيل الدخول.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

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