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عمر شويل - جدة كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي 1443، وهي خدمة مُضافة حديثاً من قِبل مصرف الراجحي، وذلك لتيسير المعاملات البنكية على العملاء؛ حيث أن مصرف الراجحي يُعد أحد أكبر وأهم البنوك الوطنية في المملكة السعودية، كما أنه يعتمد على النظام الإسلامي الإقتصادي في تعاملاته، واليوم من خلال موقع ثقفني سنُعلنكم بكيفية التسجيل والرابط وكافة المعلومات المتوفرة عن مصرف الراجحي فتابعونا.

رابط التسجيل في مباشر الافراد الراجحي 1443



خدمة مباشر الافراد التي أتاحها بنك الراجحي أحد أهم الخدمات بالنسبة للعملاء؛ حيث أنها توفر الكثير من الجهد بالنسبة لهم، كما أنها تساعد بشكل كبير في إنجاز كافة المعاملات البنكية إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك، كما أن هذه الخدمة تُعد أحدث الخدومات التي يُقدمها أي بنك، فيمكن من خلالها دفع الفواتير وإستقبال وإرسال النقود وأيضاً سداد المخالفات وغيرها، وللتمكن من الدخول والتسجيل في الخدمة فعليك بالنقر على “مصرف الراجحي”.

كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي 1443

يمكن بكل سهولة لكافة عملاء مصرف الراجحي أن يقوموا بالتسجيل في خدمة مباشر للأفراد بكل سهولة دون الإضطرار للذهاب لأحد فروع المصرف، فيمكنك التسجيل إلكترونياً من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

الدخول للصفة الرئيسية لخدمة التسجيل للأفراد من خلال النقر على ” مباشر الراجحي للأفراد”.

إدخال رقم بطاقة الفصراف الآلي الخاص بك.

أدخل الرقم السري الخاص ببطاقتك.

كتابة رقم حسابك الخاص وتحقق منه.

بعدها قمّ بإختيار التسجيل في الخدمة من خلال النقر على ” خدمة المباشر للأفراد”.

أدخل أسم المستخدم الراغب بالتسجيل.

أختر كلمة مرور للتمكن من التسجيل.

بعد ذلك سيُرسل إليك رمز تحقق على رقم جوالك الخاص قمّ بإدخاله في الخانة الشاغرة المخصصة له.

بعد إتباع تلك الخطوات سيتمكن العميل من التسجيل والدخول لإتمام كافة معاملاته البنكية بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا كيف اسجل في مباشر الافراد الراجحي 1443، نرجو أن نكون قد أفدناكم واستوفينا كافة أسألتكم ولأي إستفسار فعليكم بالتواصل معنا من خلال إرسال التعليقات عبر موقعنا.