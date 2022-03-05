جونسون لـ ماكرون: بوتين سيسقط فى النهاية مهما طال الأمر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف جونسون، فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة، أن بوتين أخطأ فى حساب العواقب بشكل كبير، بإشارة منه إلى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والتى دخلت يومها العاشر.
واعتبر أن العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية، مؤكداً فرض مزيد من الضغوط على موسكو بالتنسيق مع أميركا وأوروبا.
وأعلن جونسون دعم بلاده لأوكرانيا من أجل حماية الحرية والديمقراطية، مشدداً على فعل كل ماهو لازم للوقوف بجانب كييف.
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