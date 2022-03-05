نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منحة البطالة الجزائرية وطريقة التقديم عليها 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على منحة البطالة، بعدما أعلن رئيس الجزائر عن منحة البطالة المحددة للأفراد العاطلين عن العمل والباحثين عنه، وقد اتجه بحث عدد كبير من الجزائريين إلى معرفة تفاصيل منحة البطالة الجزائرية من حيث موعد صرف المنحة وكيفية التقديم بها والشروط المطلوبة وهذا ما سنعرفكم به من خلال السطور القادمة.

منحة البطالة من وزارة العمل بالجزائر

أوضحت وزارة التشغيل الجزائرية أن منحة العمل مقدمة للشباب الجزائريين الباحثين عن عمل ولم يتمكنوا من إيجاد عمل مناسب لهم بعد، ويتم تقديم تلك المنحة لهم ولمن تنطبق بهم شروط المنحة للتأكد من أحقيتهم في الحصول على الدعم ليتمكنوا من أن يعينوا أسرهم وأنفسهم على صعاب الحياة مع العلم أن قيمة المنحة تصل حتى 31 ألف دينار، وقد تم توقيع مرسوم رسمي من قبل رئيس الوزراء الجزائري يؤكد على توفير المنحة.

شروط منحة البطالة الجزائرية 2022

لكي يتمكن الشخص من الحصول على دعم منحة البطالة الجزائرية من وزارة التشغيل يجب مراجعة شروط المنحة القادمة:

حاملي الجنسية الجزائرية فقط. يجب ألا يكون له أي دخل من أي جهة وأن يكون عاطلًا عن العمل. عليه بأن يكون مسجلًا في وزارة التشغيل الجزائرية ولكن للمرة الأولى فقط على ألا تمر على مدة التسجيل ستة أشهر. غير مسموح لمن هم مسجلين في المؤسسات التعليمية. الفئة العمرية المقبولة في المنحة تبدأ من عمر 19 سنة حتى 40 سنة فقط. إذا كان المتقدم امرأة متزوجة يجب أن يكون زوجها بلا عمل. ألا يكون من المستفيدين من الأجهزة العمومية للدولة.

طريقة التقديم في منحة البطالة الجزائرية

تم تحديد موعد صرف منحة البطالة في الجزائرية ليكون مع بداية شهر مارس الحالي، ويتم التقديم بها وفق خطوات محددة هي كالتالي بعد التأكد من توافر شروط المنحة في المتقدمين: