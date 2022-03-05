نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يكشف سبب عدم طرد تاليسكا بعد التدخل المتهور على كاريلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم ينل قرار حكم مباراة الهلال والنصر بعدم طرد تاليسكا أو إعطائه بطاقة صفراء على إثر تدخله المتهور والواضح على قدم لاعب الهلال كاريلو من الخلف رضا متابعي المباراة، وكذلك خبراء التحكيم الذين أكدوا على وجود بطاقة كان لابد أن يتم إشهارها في وجه نجم النصر البرازيلي بعد تلك المخالفة التي ارتكبها في ديربي الرياض الذي كان بطله الزعيم بعد تحقيقه انتصار عريض بنتيجة 4 أهداف دون رد في استاد جامعة الملك سعود “ملعب مرسول بارك”، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.

وجهة نظر المرداسي تميل إلى طرد تاليسكا

علق فهد المرداسي الخبير التحكيمي بشبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية “ssc” على واقعة تدخل لاعب النصر تاليسكا على قدم كاريلو من الخلف في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وأكد المرداسي أن تاليسكا كان يستحق طرد مباشر بعد تدخله المتهور بسبب ارتكابه “سلوك مشين” من خلال دهس قدم لاعب الهلال الذي كان يركض بالكرة حيث أن المخالفة التي ارتكبها لاعب النصر لم تكن ناجمة عن تنافس على الكرة، وبالتالي كان يتوجب على الحكم طرد اللاعب بسبب السلوك المشين.

وأضاف المرداسي في فقرة الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والنصر أن تاليسكا وضع “مسامير الحذاء” بشكل واضح على منطقة حساسة من قدم لاعب الهلال؛ حيث لا يوجد بهذه المنطقة واقي لحماية الساق مضيفاً أنه إذا كان الحكم تقديره لهذه المخالفة بطاقة صفراء، فإن طرد تالسيكا سيقع أيضا لا محالة نظراً لحصول اللاعب على إنذار قبل حدوث هذه الواقعة، وبالتالي سيُطرد بالبطاقة الصفراء الثانية.

فودة: تطبيق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة منع طرد تاليسكا

كشف الخبير التحكيمي محمد فودة عبر برنامج “أكشن مع وليد”، سبب عدم اتخاذ حكم مباراة الهلال والنصر قرار باحتساب مخالفة على لاعب النصر على خلفية دهسه قدم كاريلو، وذلك لأن الحكم طبّق مبدأ إتاحة الفرصة للاعب الهلال لاستكمال الهجمة.

وانتقد فودة حكم تقنية الفيديو “VAR” قائلاً: “الحكم هنا طبق قاعدة إتاحة الفرصة، وكان المفترض أن يستدعي حكم الفيديو حكم المباراة لأن المخالفة تستوجب بطاقة صفراء”. وأشار فودة إلى أن تاليسكا كان يستحق ثلاث إنذارات في مباراة الهلال والنصر بعد ارتكابه ثلاث مخالفات، الأولى كانت في أول ثواني المباراة، والثانية في الدقيقة 5 بعد تدخل متهور على قدم موسى ماريغا، والثالثة التي كانت في الدقيقة 59 من عمر المباراة.