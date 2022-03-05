الخزانة الأميركية: العقوبات تلحق "ضررا حادا" بروسيا

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن مبدأ توجيهيا لفرض عقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا يلحق "ضررا حادا" بالاقتصاد الروسي مع الحد من التداعيات التي قد تضر بالأميركيين والأوروبيين.

وقالت يلين أيضًا خلال لقاء اقتصادي بجامعة ستانفورد إن من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردا على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مما يؤدي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.

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