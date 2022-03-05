الأمم المتحدة تدين الهجوم المروع على مسجد فى بيشاور الباكستانية

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للأمم المتحدة فى معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر تويتر إن دور العبادة يتعين أن تكون ملاذات آمنة وألا تكون أهدافا، وأضاف قائلا "أدين الهجوم المروع الذى تعرض له اليوم مسجد فى مدينة بيشاور الباكستانية أثناء صلاة الجمعة".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن عزائه لعائلات ضحايا هذا الهجوم، بالإضافة إلى إعرابه عن تضامنه مع شعب باكستان.