الرئيس الأوكرانى يعلق على رفض الناتو إعلان منطقة حظر جوى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يرفض عمدًا فرض حظر طيران فوق أوكرانيا

ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكى قوله مساء الجمعة: "نعتقد أن دول الناتو نفسها اخترعت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا سيؤدى إلى عدوان روسى مباشر ضد الناتو"

وتابع: "نعتقد أن قمة الناتو اليوم - قمة ضعيفة، قمة مشوشة، قمة تظهر أنه ليس الجميع يعتبر النضال من أجل حرية أوروبا هو الهدف الأول"