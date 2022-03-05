الرئيس الأوكرانى يعلق على رفض الناتو إعلان منطقة حظر جوى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يرفض عمدًا فرض حظر طيران فوق أوكرانيا
ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكى قوله مساء الجمعة: "نعتقد أن دول الناتو نفسها اخترعت رواية مفادها أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا سيؤدى إلى عدوان روسى مباشر ضد الناتو"
وتابع: "نعتقد أن قمة الناتو اليوم - قمة ضعيفة، قمة مشوشة، قمة تظهر أنه ليس الجميع يعتبر النضال من أجل حرية أوروبا هو الهدف الأول"
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