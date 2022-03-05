الرئيس الأوكرانى يلقى اليوم كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - من ناحيته، يعقد مجلس الأمن جلسة يوم الإثنين بطلب من أمريكا لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إن قيام بلاده وحلفائها بإنشاء منطقة حظر طيران فى أوكرانيا يمكن أن يؤدى إلى اندلاع "حرب شاملة فى أوروبا".

وأضاف بلينكن، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة البلجيكية بروكسل، نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سوف تواصل العمل مع حلفائها لتزويد الأوكرانيين بوسائل الدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم الروسى.

وأوضح المسئول العسكرى الغربى أن "الطريقة الوحيدة لتطبيق أمر مثل منطقة حظر طيران هى إرسال طائرات (الناتو) إلى المجال الجوى الأوكرانى وإسقاط الطائرات الروسية، وقد يؤدى ذلك إلى حرب شاملة فى أوروبا".

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن الرئيس بايدن كان واضحاً بشأن نية بلاده عدم دخول حرب مع روسيا، لكنه لفت إلى أن واشنطن تبحث "كل يوم فى التقنيات والقدرات التى يمكننا تقديمها بشكل فعال إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها".