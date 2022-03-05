هل توجد دراسة في رمضان بالمملكة من أكثر الأسئلة الشائعة التي يقوم بتقديمها طلاب المراحل التعليمية في المملكة، حيث يبحث الطلاب إمكانية استمرارية المدارس في استقبال الطلاب في الفترة المقبلة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم، وقد قاموا بعمل هاشتاجات كثيرة بالمطالبة بتأجيل الاختبارات حتى لا يكون هنالك يوم دراسي في فترات الصيام.

هل توجد دراسة في رمضان بالمملكة 1443 وزارة التعليم توضح ألية التعليم والاختبارات

تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل الإصلاحات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية للطلاب والمعلمين في ظل العديد من التحديات التي واجهتها في الأعوام القليلة الماضية، وقامت وزارة التعليم في إطار رؤية 2030 بتوحيد الإصلاح في المؤسسة التعليمي وتطويرها وتعميم استفادة الطلاب من أفضل الطرق في التعليم والتلقي بالمدارس والتعامل الرقمي بمدارس الوزارة الحكومية.

قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة

عودة التعليم في المدارس من جديد بعد توقف استمر لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كرونا.

يجب أن يكون جميع الطلاب محصنين بالجرعتين الأولى والثانية من فيروس كرونا ولديهم ما يثبت ذلك.

يجب اتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس بالمدارس.

يحصل الطالب على إجازة مرضية في حال ثبت إصابته بفيروس كرونا وينتقل التعليم إليه عبر منصة مدرستي.

رفع مستوى الطلاب بالمدارس من جديد من خلال استمرار العملية التعليمية وعمل الاختبارات المستمرة لحين عودة الطلاب لمستواهم الدراسي السابق.

هل توجد دراسة في رمضان بالمملكة 1443

أطلق الطلاب عبر وسائل التواصل حملات ومطالبات عديدة ليصل صوتهم إلى وزارة التعليم لتأجيل الدراسة إلى ما بعد رمضان أو تأجيل الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لبعد فترة الصيام، وجاءت قرارات وزارة التربية والتعليم بالمملكة في رمضان كالتالي: