البورد السعودي 2022 خطوات الحصول على البورد عبر الهئية العامة للتخصصات الطيبة السعودية

أعلنت لجنة الخبراء الطبيين السعوديين عن إمكانية التقدم للحصول على منحة من المجلس السعودي، ومن الجدير بالذكر أن شهادة المجلس السعودي هي شهادة علمية خاصة بالأطباء في المملكة العربية السعودية.وذلك للحصول على ترخيص طبي لمزاولة المهنية الطبية، مما يتيح له اكتساب العديد من المهارات في مجال العمل والتخصص الذي يختاره.

البورد السعودي 2022

بالإضافة إلى كونها شهادة معتمدة، تعتبر شهادة الهيئة السعودية من قبل لجنة الخبراء الطبيين السعوديين من أبرز وأهم الشهادات الحكومية في مجال الطب التي يمكن أن تمنح للأطباء. معتمدين أيضًا من قبل المجلس السعودي بعد اجتياز التدريب العملي أو الاختبار في جهاز محاكاة، فهي معتمدة من قبل لجنة الخبراء الطبيين السعوديين.

طريقة التقديم على البورد السعودي

البورد السعودي المعروف باسم المجلس السعودي هو الشهادة المعتمدة من قبل هيئة المهنيين الطبيين السعوديين، وهو الأهم في المملكة العربية السعودية. حيث أنه يمنح حامليها العديد من المهارات والفرص في التخصص الذي تختاره هيئة المهنيين الطبيين بالمملكة العربية السعودية، ولكي تقوم بالتقديم عليك اتباع الخطوات التالية:

للحصول على شهادة من مجلس المملكة العربية السعودية يجب أولا الولوج إلى البوابة الرسمية، وذلك للتقديم لبرنامج الدراسات العليا للبحوث العامة لعام 2022 م.

بعد ذلك، يجب على مقدم الطلب النقر فوق حقل الخدمة من خلال الحاوية الموجودة أمامه على الشاشة.

بعدها يجب على المستخدم إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة في الحقول الموجودة أمامه على الشاشة باللغتين العربية والإنجليزية.

يجب كذلك تحميل كافة الملفات المطلوبة إلى الموقع أو مكانها المخصص، ومراجعة جميع البيانات الشخصية والملف الذي تم تحميله، ثم النقر فوق مربع الطلب.

شروط التقديم للحصول على البورد السعودي