طلب تسكين مؤقت services.jeddah.gov.sa في المساكن التي يتم إزالتها في أمانة جدة بعد حملة إزالة العشوائيات الأخيرة بالمملكة وإعادة تسكين المواطنين بالشكل الأفضل، ويقوم الإسكان التنموي بالمملكة بديلا آمنا ومفيدا لجميع من تم إزالة المساكن الخاصة بهم ويأتي ضمن خطط التطوير والتبديل السكني بالمملكة بالشهور الأخيرة.

تسجيل طلب تسكين مؤقت services.jeddah.gov.sa رابط خدمة تسكين أحياء جدة

خدمة طلبات تسكين المواطنين في أمانة جدة وكافة المحافظات التي تقوم المملكة بإعادة تطوير وتنظيم الأحياء العشوائية فيها للتنظيم السكني والتطوير وعمل السكن الآمن للمواطنين، ويتم فتح باب تسكين مؤقت للذين تم إزالة المباني الخاصة بهم بأماكن جديدة لحين الانتهاء من إعادة تسكينهم بالإسكان التنموي بالمملكة بالفترة المقبلة.

خدمة طلبات التسكين المؤقت في جدة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع خدمات وزارة الإسكان للإسكان التنموي وتطوير الأحياء العشوائية بالمملكة بفتح خدمة التسجيل الإلكتروني للحصول على سكن مؤقت لأصحاب الأحياء المزالة في أمانة جدة لحين إعادة تسكينهم من جديد بعد الانتهاء من تطوير الأحياء العشوائية لهم، وجدير بالذكر أن المملكة شرعت بالشهور الأخيرة بعمل حملة لإعادة التطوير والتعمير للعديد من المناطق الغير مخططة والتي كانت بؤرة للأمراض والجريمة، وتكون بهدف رفع مستوى جميع أفراد المجتمع من كافة الطبقات وحصول الطبقات الفقيرة على حقوقهم في السكن المناسب بتضافر كافة مؤسسات المجتمع.

كيفية تسجيل طلبات السكن المؤقت