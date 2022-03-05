وزارة الدفاع تسجيل الموحد ماهى شروط القبول للرجال فى وظائف وزارة الدفاع على رتبة جندى

صرحت الإدارة العامة لوزارة الدفاع، فتح باب التسجيل للدخول في عالم التجنيد، وأتاحت التقديم للرجال وللنساء أيضا، في الوظائف الخالية للالتحاق برتبة جندي لكن بعد توافر بعض الشروط المقررة، التي سنذكرها لكم في مقال كامل، لتعرفوها وتحاولوا أن تجعلوها متوافرة لديكم، كذلك سنذكر لكم الطرق المتاحة للتسجيل في الخدمة العسكرية، تابعونا للمزيد.

شروط قبول الرجال في وزارة الدفاع

أقرت وزارة الدفاع بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للتسجيل في الخدمة العسكرية، وتتجلى الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم في الطلب ذا جنسية سعودية من الأصل والمنشأ.

باستثناء الأشخاص الذين نشئوا مع آبائهم خارج نطاق المملكة، أثناء تأدية الأب للخدمة العسكرية.

بالإضافة إلى كون الفرد حسن السلوك، وذا سيرة طيبة لا يتخللها أي جرائم أو أحكام بالإدانة.

كما يجب أن يكون بعيدا عن أي جريمة تسيء لشرفه أو أمانته.

ويشترط أن يكون عمر المتقدم 18 سنة، ولا يقل عن ذلك.

وألا يكون تابعا لأي وظيفة أو جهة حكومية.

وينص واحد من الشروط أن يكون المتقدم للخدمة العسكرية، حاصل على المؤهلات العلمية اللازمة.

ويجب ألَّا يكون متزوجًا من أي سيدة غير سعودية الجنسية.

ولا يكون قد فصل مسبقا من الجهات العسكرية.

وفي الشروط البدنية واللياقة البدنية، يجب أن يجتاز تلك الاختبارات.

ويحدد أيضا أن يكون الطول متناسبا مع الوزن، والحد الأدنى للطول يكون 160 سم.

كما يخضع الشخص لاختبارات طبية، ويشترط أن يجتازها بالقبول.

ولا مانع من التقديم للأشخاص الذين حصلوا على البكالوريوس أو الدبلوم فقط.

طريقة التقديم لوزارة الدفاع

بعد أن يجتاز المتقدم كافة الشروط المسبق ذكرها، يحين وقت السؤال عن كيف يتقدم بالطلب؟ تابعونا في التالي: