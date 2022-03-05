شريحة بيانات برنت خطوات الحصول على الشريحة عبر منصة أبشر وزارة الداخلية

صرحت الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية عن الخطوات الخاصة بالحصول على شريحة برنت وذلك من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية وهو ما سوف نعمل على توضيحه وشرحه من خلال السطور الواردة في مقالتنا حيث سوف نوضح كيفية الحصول على تلك الشريحة عبر الإنترنت دون صعوبة تذكر وذلك وفقا للخطة الموضوعة منذ سنوات من أجل التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية المقدمة في المملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030.

الأحوال المدنية تعلن الحصول على بيانات برنت

بعد أن أوضحنا في بداية مقالتنا حول إعلان الأحوال المدنية عن خدمة حصول المواطن على شريحة بيانات Brent، يجب علينا أن نوضح أن تلك العملية من الأمور البسيطة والسهلة وذلك بعد أن وفرت الوزارة الوقت والمجهود في الذهاب إلى مقرها للحصول على شريحة البرنت، يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة الكاملة من هذه الشريحة من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والهيئات الحكومية. في العمل ومعظم الخدمات الأخرى، يمكنك الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية واستلام هذه الشريحة إلكترونيًا وبشكل آمن وفي أبسط الخطوات الموضحة في المقال وهي على النحو الآتي:

خطوات الحصول على شريحة برنت من خلال أبشر

ويستطيع الآن كل شخص يرغب في التسجيل والحصول على شريحة برنت من السير على الخطوات التى سوف نشرحها بالأسفل وذلك من أجل الحصول عليها بشكل صحيح وهي على النحو التالي: –

تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر وزارة الداخلية واختيار خدمات الأفراد بالمنصة

الضغط على علامة التبويب الخاصة بالأفراد

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في منصة أبشر

الموافقة على شروط المنصة والأحكام المنظمة للعمل بها

الضغط فوق أيقونة خدماتي واختيار الخدمة المطلوبة

أخيرًا، يمكنك النقر فوق رمز الطلب.

شريحة بيانات برنت

أصبحت خطوات الحصول على شريحة برنت الآن من الخطوات البسيطة والسهلة وذلك بعد أن تم اعتماد الحصول عليها بشكل إلكتروني فى المملكة العربية السعودية بدلا من الطرق التقليدية التي تحتاج إلى مجهود ورقى وضياع للوقت حيث إنه من خلال تلك الشريحة يتم الحصول على بيانات المواطن أو المقيم من أجل تسهيل كافة العمليات الحكومية الخاصة به.