بمكون واحد بس... طريقة عمل الفسدق الكداب بنفس طعم الفسدق لتحضير كافة الحلويات استحالة تفرقيهم عن بعض

طريقة عمل الفسدق الكداب، الفسدق واحدًا من أشهر المكسرات ذات الطعم الرائع ولكنه ذو سعر مرتفع لذلك تبحث كثير من السيدات عن طريقة تحضير الفسدق الكداب في المنزل وتستخدمه في تزيين كثير من أنواع الحلوى المختلفة وسوف نقوم بتحضيره بطريقة ممتازة لن تجعل أحد يعرف أنه فسدق كداب فتابعوا معنا.

طريقة عمل الفسدق الكداب

طريقة تحضير الفسدق الكداب

وضع الفول السوداني في كبه، ثم نقوم بتشغيلها لتكسير الفول لجزيئات متوسطة الحجم.

نقوم بوضع الفول المطحون في إناء، ثم نضع عليه كلا من روح الفسدق واللون الأخضر السائل ونخلطهم جيدًا معًا، نتركهم لمده من الوقت تقريبًا ثلاث ساعات.

ونقوم بفرد الخليط في صينية، ثم ندخلها الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى يتمحص ثم إخراجه.

نقوم بطحنه بعد خروجه من الفرن للدرجة المرغوب فيها، ثم نقوم بوضعه في علب معينة، ونستخدمه عند الحاجة.

طريقة أخرى لتحضير الفسدق الكذاب بنفس المكونات السابقة:

نقوم بوضع كل من الفسدق واللون الأخضر في وعاء، ثم نضع عليهم نصف كوب من الماء.

نتركهم تقريبًا ساعتين من الزمن، حتى تشرب حبيبات الفول الماء.

نضع الخليط بعد ذلك في صينية حتى يتم تحميصه.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بوضع الخليط في المطحنة حتى يطحن للدرجة المرغوب فيها، نقوم بتعبئته في عبوات واستخدامه عند الحاجة.

طريقة أخرى لتحضير الفسدق الكداب

تجهيز كوب مملوء بالماء.

أخذ من اللون الأخضر البودر ملعقة صغيرة.

وكوب مملوء بحبيبات القول السوداني.

طريقة تحضير الفسدق الكداب