الصين: نعارض التدخل الخارجي في تايوان

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن الحكومة تعارض بشدة أي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان أو أي تدخل خارجي.

وقال في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني"سنعزز النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وإعادة توحيد الصين".

وأكد أن الحكومة ستحمي سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية وستبني نظاما حديثا لإدارة الأسلحة والمعدات.

وأضاف لي في تقرير عمل بمناسبة افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إنه يتعين على الحكومة على جميع المستويات تقديم دعم قوي لتطوير الدفاع القومي والقوات المسلحة.

من جهة أخرى، قالت وزارة المالية إن الصين ستزيد ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,1 بالمئة هذا العام، وسط توتر عالمي على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وهذه النسبة (+7,1%) مرتفعة قليلاً عن الزيادة في العام الماضي والتي بلغت 6,8%. ولدى الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة.