موقع التسجيل www.pmhi.ly في منظومة القروض السكنية للشباب 2022 في ليبيا لاسكان الشباب

موقع التسجيل www.pmhi.ly في منظومة القروض السكنية للشباب 2022 بدأت عمليات البحث تزداد هذه الفترة على الإنترنت من قبل الليبيين عن التفاصيل المتعلقة بمنظومة القروض السكنية التي أعلنت عنها الوحدة الوطنية، والتي تعمل على توفير الخدمات المختلفة للشباب من أجل أن يحصلوا على وحدات سكنية للمقبلين على الزواج، وهذا يتم عبر التقديم على الموقع الخاص بمصرف الادخار للحصول على القروض السكنية المختلفة، كما نقوم بتوضيح الرابط الرسمي للتسجيل في المنظومة الحكومية للحصول على الشقق السكنية لمحدودي الدخل. والفئات الأكثر احتياج

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

وفرت الحكومة الليبية مجموعة من الشقق السكنية حتى يحصل عليها الشباب وبالتحديد محدودي الدخل.

من أجل تقديم المساعدات المختلفة من أجل مواجهة كافة المشاكل والصعاب التي تواجههم من غلاء الأسعار ومن ضغوطات في الحياة اليومية.

حيث أن هذه المبادرة قد تساهم في العمل على توفير مجموعة من الشقق وغيرها من الوحدات السكنية المختلفة التي قد تضمن لكافة الشباب إمكانية العيش بحياة كريمة.

من خلال تقديم المواطن مجموعة من الوثائق الرسمية التي تعمل على إثبات أحقيته في الحصول على الوحدات السكنية.

هذه الوثائق تتمثل في شهادة البحث عن العمل ونسخة خاصة بمرتب الضمان من التضامن وأيضا نسخة متعلقة بإثبات الدخل الشهري له.

مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب