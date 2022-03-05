كوريا الشمالية تطلق مقذوفا فى اتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال العسكريون فى كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت "قذيفة واحدة على الأقل" صباح السبت بالتوقيت المحلي. بدوره، أكد خفر السواحل اليابانى رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية. وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن فى المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ فى حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا. وأفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية بأن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري. وقالت إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.

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