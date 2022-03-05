نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سونيت 2022 الوحش الأزرق في السعودية 300 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم كيا باستمرار تحديثات متتالية لتشكيلتها من خلال إضافة بعض الميزات أو مراجعة المتغيرات المعروضة في جميع الطرازات سيارة كيا سونيت 2022 Kia Sonet أو كيا سيراتو أو غيرها من الطرز . وهذا يتعلق في المقام الأول بمراعاة متطلبات العملاء مما سمح لكيا بالبقاء قادرة على المنافسة في السوق والتمتع بحصة سوقية كبيرة في العديد من دول العالم. وكانت آخر التحديثات هي منح سونيت 2022 وكيا سيلتوس 2022 المزيد من الأمان عبر 6 وسائد هوائية.

مواصفات كيا سونيت في السعودية

تتاح كيا سونيت 2022 في السعودية في فئة GL-mid بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بـ16 صمامًا دفع أمامي فقط بقوة 115 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيك مع نظام ايكو بوست الذي يسهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود حتى 17.5 كلم لكل لتر من البنزين. كما تم تزويد سيارة كيا سونيت بحساسات خلفية وكاميرا خلفية وشاشة معلومات مع ميزة الطي الآلي للمرايا ومقاعد قماش.

سيارة Kia Sonet سيارة تأتي مع كل شيء

قد تبدو Kia Sonet سيارة تقليدية لكنها تأتي مع كل شيئ جديد ومثير، سوف تسمع اسم Sonet 1.5 LX كثيرًا خلال الفترة القادمة إذا كنت تريد سيارة جديدة توفر مساحة كبيرة وميزات بسعر معقول. وهناك نوعان من الطرازات للاختيار من بينها: LX و EX وكلاهما مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر ، ولكن يمكنك الاختيار بين ناقل يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي CVT اعتمادًا على تفضيلاتك الخاصة.

Kia Sonet من الداخل

عندما دخول كيا سونيت للمرة الأولى ستشعر بالذهول على الفور من الميزات التي تتضمنها بالرغم من سعرها المعقول. توجد نوافذ ومرايا كهربائية، ويمكن قفل النوافذ الخلفية عبر زر بواسطة السائق. ستجد أيضا مكيف هواء ونظام إزالة الرطوبة فائق الفعالية يعمل بشكل جيد في الطقس الحار لإبقائك باردًا كما يعمل بشكل جيد للحفاظ على الزجاج الأمامي والخلفي خاليًا من الضباب. سوف يمكنك أيضا الاستمتاع بنظام الصوت الرائع الذي يدعم Apple CarPlay. ومن بين الأمور الجميلة أيضا أيضًا أن يتم طرح كيا مع لوحة شحن لاسلكية Qi في الكونسول الوسطي للحفاظ على شحن بطاريات الهاتف.

عوامل الأمان في سيارة كيا سونيت

ومن المقرر أن تقوم شركة صناعة السيارات الكورية بإجراء تحديثات طفيفة على تشكيلة سيارات الدفع الرباعي التي تضم Seltos و Sonet، حيث ستخضع سيارات الدفع الرباعي المدمجة والثانوية لتحديثات دقيقة في مارس من هذا العام كما ستشمل التحديثات طرح وحدات باللون الأزرق الجديد.

سعر كيا سونيت GL-mid 2022 في السعودية

يبدأ سعر سيارة كيا سونيت في السعودية عند 69 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة. وبعد إضافة الضريبة يصبح السعر في حدود 79 ألف ريال. وهي من بين السيارات الكورية ذات السعر المنخفض والتي تتميز بتوافر قطع الغيار وتوافر مراكز الصيانة في العديد من المناطق السعودية.

تقسيط كيا سونيت بدون مقدم في السعودية

يمكن تقسيط كيا سونيت موديل 2022 في السعودية بدون مقدم. وتكون الدفعة الأخيرة في حدود 40 % من السعر شامل الضريبة المضافة. ومضافًا إليه معدل الزيادة السنوية بحسب عروض تقسيط السيارات الجديدة المتاحة خلال هذه الفترة. وبفرض أن الزيادة السنوية 6 % والتقسيط على 5 سنوات. يصبح السعر النهائي 79 ألف + 21 ألف ريال زيادة سنوية تقريبا. أي 100 ألف ريال منها 40 ألف دفعة أخيرة وقسط شهري ألف ريال.

عروض تقسيط كيا سونيت 300 ريال شهريًا

ومن أجل الحصول على كيا سونيت تقسيط 300 ريال شهريًا سوف يتم سداد دفعة مقدمة . وهنا ستصبح الأقساط السنوية 18 ألف ريال والدفعة الأخيرة 40 ألف ريال. ويصبح المجموع 58 ألف ريال ويتم دفع 42 ألف ريال دفعة مقدمة. ويمكن التعديل في قيمة القسط الشهري إلى 400 ريال وهنا سوف تنفض الدفعة الأولى إلى 36 ألف ريال.