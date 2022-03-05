نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 طريقة وشروط التقديم في منصة الدعم sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إطلاق رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أصبح من الضروري لمن يرغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول عليه للتقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أكدت الوزارة على أن التسجيل في ضمان الاجتماعي لم يعد متاحاً سوى من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقط، فقد أغلقت باب التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي السابق ونقلت كافة خدمات الضمان إلى المنصة الجديدة، كما أوضحت شروط الضمان الاجتماعي الجديد ومعايير الاستحقاق بعد أن تم تطوير النظام ليشمل على فئات لم تكن موجودة من قبل وفق النظام السابق، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل في البرنامج، بالإضافة إلى أخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بدأت وزارة الموارد البشرية في تفعيل ونفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على المرسوم الملكي من القيادة الرشيدة بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأشد حاجة واستحقاقاً لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الوزارة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي تقديم الدعم النقدي المناسب للأفراد المستحقين لضمان حصولهم على ما يغطي احتياجاتهم الأساسية.

ولم يتوقف نظام الضمان الاجتماعي الجديد عند تقديم دعم مالي وفقط، ولكنه أصبح يقدم خدمات التأهيل والتدريب والبحث عن فرص العمل المناسبة لكل مستحق بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات ذات العلاقة، ويتوقف استحقاق المتقدم ومدى قابليته لتقديم خدمات التأهيل والتدريب على تصنيف اللجنة الصادر بعد دراسة المقدم، حيث يتم تصنيف المستحقين إلى ثلاثة فئات وهم:

مستحق قابل للتأهيل من أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يكون قادراً على العمل.

المستحق الغير قابل للتأهيل وهم كبار السن وذوي الإعاقات.

مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة هي المخاطبة بالبحث عن فرص العمل المناسبة لهم.

وقد أطلقت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات تقديم ضمان اجتماعي جديد أو استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وكلمة المرور، فهي منصة تختص فقط بكل ما يتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

كيفية تقديم ضمان الاجتماعي المطور 1443

توفر منصة الدعم إمكانية التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال النقر على أيقونة تسجيل جديد بالواجهة الرئيسية للبرنامج، ثم تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة والتي تتكون من الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور مطابقة للشروط الموضحة، ثم إدخال رمز التحقق والنقر على مربع قراءة الشروط والأحكام، ثم أنقر على “تسجيل”.

وبعد ذلك يرسل النظام رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن رمز التفعيل، قم بكتابتها وأنقر على توثيق، وبذلك تكون قد أنشأت حساباً في المنصة بنجاح،أدخل رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور للبدء في تعبئة بيانات الملف الموحد حتى يتمل بنسبة 100%، ويجب على المتقدم تعبئة معلومات صحيحة ودقيقة لأن اللجنة بدراسة الطلبات تقوم بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، كما يعتمد الاستحقاق على هذه البيانات والمعلومات الواردة عن الجهات ذات العلاقة، ويمكن الإطلاع على كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن منصة الدعم تهدف إلى تقديم الدعم المناسب لمستفيدي البرامج الحكومية المخصصة للدعم، وقد سعت الوزارة إلى تسهيل معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين، إلى جانب الحفاظ على الملفات الشخصية لهم، بالإضافة إلى التقييم العادل للأهلية والاستحقاق، ومن يرغب الآن في الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي 1443، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، يمكنه ذلك الآن.