أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار، السبت، من أجل السماح بإجلاء المدنيين من مدينتين شرقي أوكرانيا، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

والمدينتان هما ماريوبول، التي تحاصر القوات الروسية ميناءها الاستراتيجي على بحر آزوف، إضافة إلى فولنوفاخا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن "الجانب الروسي يعلن نظام إسكات السلاح" من الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، و"فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا توقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتين أوكرانيتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.