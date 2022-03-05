جونسون يطالب بتأمين سلامة محطات الطاقة النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن صحيفة "الديلى تليجراف"، قال جونسون: "أعتقد أنه سيكون من المهم للغاية أن يكون هناك نوع من نظام الحماية لمحطات الطاقة هذه، وهو نظام من شأنه أن يسمح للهياكل الدولية، مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمراقبة مستوى النشاط الإشعاعى على الأرض"، معربًا عن قلقه من احتمال تكرار كارثة تشيرنوبيل.

وأضاف رئيس الحكومة البريطانية: "هناك محطات طاقة نووية أوكرانية أخرى. فى أوكرانيا توجد، طبعا، أيضًا العديد من الأماكن التى يتم فيها تخزين النفايات النووية، لذلك نحتاج إلى التفكير فى كيفية العمل معا لمنع مثل هذه الكارثة".

وتابع: "علينا أن نوضح للكرملين أن كارثة نووية فى منشأة مدنية فى أوكرانيا، تشيرنوبيل جديدة، ستكون كارثة لروسيا ولكل الآخرين".

وناقش جونسون حادث محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا، أمس الجمعة، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث اتفق الزعيمان على أن "الإجراءات المتهورة التى تسببت فى إلحاق الضرر بمحطة الطاقة النووية زابوروجيا تستحق الازدراء"، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطانى.

واندلع حريق فى منطقة مجمع للتدريب فى محطة زابوروجيا النووية لتوليد الكهرباء، وأفادت فى وقت لاحق دائرة الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا بأن الحريق تم إخماده، ولم يكن هناك ضحايا أو متضررون.