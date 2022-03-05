إيلون ماسك: الطاقة الخضراء لن تعوض صادرات النفط والغاز الروسى

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، كتب إيلون ماسك فى تغريدة عبر "تويتر": "من الصعب الحديث عن ذلك، لكننا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز على الفور. تتطلب الأوقات غير العادية إجراءات استثنائية".
وأقر رجل الأعمال الأمريكى بأن الزيادة فى إنتاج النفط والغاز ستؤثر سلبًا على سيارات "تسلا الكهربائية"، مؤكدًا أن "حلول الطاقة المستدامة لا يمكن ببساطة أن تعوض صادرات النفط والغاز الروسية بشكل فورى".
وتشهد أسعار الغاز والنفط ومنتجات الذهب الأسود، بما فى ذلك البنزين، ارتفاعًا حادًا فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مخاوف الأسواق من تأثر إمدادات الطاقة من روسيا فى ظل تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.
وتناقش الولايات المتحدة حاليًا مسألة حظر شراء النفط الروسى كجزء من تشديد العقوبات على روسيا، إلا أن البيت الأبيض عارض هذه الخطوة، خشية ارتفاع أسعار الطاقة.
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