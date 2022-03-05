الكويت: توسيع مشاركة الشباب فى عملية التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية الدكتور مشعل الربيع، أهمية توسيع مشاركة الشباب الكويتيين فى عملية التنمية الشاملة ليكون لهم دور قيادى فى تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) باعتبارهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع ولأن تنمية الكويت مسؤولية مشتركة.





وقال الربيع فى تصريحات صحفية اليوم، إن الهيئة دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين الشباب ورعايتهم عبر طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم، داعيا الشباب الكويتيين إلى التسجيل فى برامج ومشروعات الهيئة المتاحة عبر الموقع الإلكترونى (www.youth.gov.kw) لاستثمار طاقاتهم وصنع مستقبل أفضل.

وعن البرامج والمشروعات المتاحة للشباب الكويتى التى تقدمها الهيئة ذكر مشروع الإرشاد الأكاديمى لمساعدة طلبة المدارس فى الحصول على قبول من الجامعات المتميزة وصناع العمل لتأهيل وتوظيف الشباب فى القطاع الخاص ودورى الإبداع الشبابى الذى يعمل على تعزيز المهارات التعليمية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والآداب والفنون.

ولفت كذلك إلى مشروع المبادر المحترف لتمكين المبادرين الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الاقتصادية الواعدة وبرنامج تأهيل الخريجين وأكاديمية إعداد القادة الشباب وأكاديميات الشباب والبنات لكرة القدم وحكام المستقبل ومشروع ملاعبنا وورش وادى الشباب والورش الحرفية.

وأضاف أن برامج الهيئة امتدت لتشمل المجالات الصحية والثقافية والتطوعية فأتاحت للشباب برنامج صحتك هى ثروتك ومسرح الشباب الجوال وبرنامج أيادينا للفرص التطوعية للشباب.وأشار إلى مساهمة برامج ومشروعات الهيئة فى تنفيذ برنامج العمل الحكومى مبينا أنها مشروعات مستدامة ذات تأثير مباشر على مرتكزات رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الدولية المتعلقة بتنمية الشباب.

وقال الربيع إن الهيئة العامة للشباب تولت تطوير عدة منصات إلكترونية مساندة وداعمة لبرامج ومشاريع الهيئة وهى منصة توظيف لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنصة إمكان لتدريب الشباب ومنصة مبادراتنا.

وأعرب عن الشكر إلى العاملين ومنتسبى هيئة الشباب بكل مستوياتهم وفئاتهم على جهودهم المبذولة فى تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات التنموية وإتاحتها للشباب الكويتيين.