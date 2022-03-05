فرار 6 آلاف شخص.. حرائق تجتاح كوريا الجنوبية ومخاوف بسبب مجمع الغاز

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد اضطر نحو 6 آلاف شخص للفرار من منازلهم، بعدما امتد الحريق الذى بدأ فى وقت مبكر من أمس الجمعة، على جبل فى بلدة أولجين الساحلية، جنوب شرق العاصمة سيئول، إلى مدينة سامشوك بإقليم كانغ وون، وما وراءها.

وبحسب الوكالة، أصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، وأرسلت 30 طائرة هليكوبتر و230 عربة إطفاء و1100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وقال مسؤولون إن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات فى احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية، التى تزيد سرعتها عن 25 مترا فى الثانية، إضافة إلى الطقس الجاف.

فيما دمرت الحرائق 50 منزلا على الأقل، وقالت السلطات إن نحو 3300 هكتار من الغابات، أى ما يعادل حوالى 4600 ملعب كرة قدم، كانت تحت تأثير الحرائق. وتعد هذه هى أكبر منطقة غابات تتأثر بحرائق هائلة فى العقد الماضى.

وتقدر الأضرار الناجمة عن الحرائق بحوالى 20.9 مليار وون ـ ما يعادل 17.2 مليون دولار أمريكى، ومن المرجح أن تزداد مع انتشار الحرائق فى إقليم كانغ وون.

ومع انتشار الحرائق فى مدينة سامتشوك، كانت السلطات تكافح لحماية أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعى المسال فى البلاد يقع فى المدينة.

وقال رجال الإطفاء إن الحرائق وصلت إلى الأسوار الخارجية لمحطة "هانول" للطاقة النووية الواقعة على بعد 11 كيلومترا فقط من مصدر الحرائق، لكن تمت السيطرة عليها فى وقت متأخر بعد الظهر.

وقالت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية التى تشغل المحطة، إنها خفضت قدرة التوليد لخمسة مفاعلات قيد التشغيل بنسبة 50%.

وأصدر الرئيس الكورى مون جيه، تعليماته للمسؤولين ببذل الجهود لإخماد حرائق الغابات بسرعة ومنع وقوع الإصابات وحماية محطة الطاقة النووية.