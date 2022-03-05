الوزراء اللبنانى يقر تأجيل الانتخابات البلدية 

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس الوزراء اللبنانى، تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، مقترحا إجراءها فى 31 مايو من العام المقبل 2023، على أن يحال الاقتراح إلى مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب.





جاء ذلك فى تصريح لوزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالى عباس الحلبى إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا الليلة الماضية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأضاف أن المجلس قرر تأجيل نظر مقترح "الميجاسنتر" إلى الجلسة المقبلة، التى تم تحديدها يوم الخميس المقبل فى قصر بعبدا. وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن "الميجاسنتر" يبحث فى الجلسة المقبلة، وهو المقترح الذى يسمح للبنانيين المقيمين خارج دوائرهم الانتخابية المشاركة فى الانتخابات النيابية المقررة بالداخل فى 15 مايو المقبل.

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