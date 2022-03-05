الجيش الروسي: أصبنا أكثر من 2000 هدف عسكري لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إصابة أكثر من ألفي هدف عسكري في أوكرانيا خلال العملية العسكرية التي تقوم بها.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الروسي، الجنرال إيجور كوناشينكوف، أنه تم تدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية بصواريخ عالية الدقة.

وقال كوناشينكوف، خلال مطالعة إعلامية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا: “قام سلاح الجو بتدمير قاعدة ومستودع ذخيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية والتي تحتوي على أسلحة “جافلين” الأمريكية و”NLAW” البريطانية بصواريخ عالية الدقة.

وأضاف كوناشينكوف: “منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا، حيث تم تدمير 2037 هدفا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية ومن بينها 71 مركز قيادة واتصالات و98 منظومة صاروخية من طراز “إس 300″ و”بوك إم 1″ و”أوسا”و61 محطة رادار”.

وتابع: “كما تم تدمير 66 طائرة على الأرض و 16 طائرة في الجو و 708 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 261 مدفع ميداني من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون و 505 مركبة عسكرية، فضلا عن 56 طائرة مسيرة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهات واسعة مختلفة واستطاعت السيطرة على 10 بلدات أوكرانية. كما تقدمت دونيتسك العسكرية نحو 27 كيلومترًا ليلاً.

وأوضح مراسلنا من موسكو أن وزارة الدفاع الروسية تؤكد تدمير أكثر من ألفين هدف عسكري تابع للقوات الأوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية وإسقاط أكثر من 60 طائرة وتدمير منظومات دفاع جوي من طراز (S-300).

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية فإن القوات الروسية تقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، دون المساس بالسكان المدنيين.