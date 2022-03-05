مصر تستقبل دفعة جديدة من "العائدين من أوكرانيا"

عادت دفعة جديدة من المصريين الذين علقوا في أوكرانيا إلى القاهرة، السبت، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج".

واستقبل مطار القاهرة الدولي طائرتين لشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين من بولندا، وعلى متنهما 177 راكبا.

وخصصت الطائرتان لإعادة المصريين الذين عبروا الحدود من أوكرانيا نحو بولندا، إلى أرض الوطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء المصريين الذين غادروا أوكرانيا إلى دول أوروبية مجاورة بعد الهجوم الروسي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى وصلت حاملة 145 مصريا، فيما وصلت الثانية بعدها بدقائق وتحمل 32 مصريا.

وخصصت إدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة طاقما طبيا لفحص الركاب، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا.