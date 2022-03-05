تايم الأمريكية: العقوبات على روسيا تعزز علاقتها مع الصين

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة أمى جونيا فى مقال لها بمجلة "التايم الأمريكية" إن العقوبات الاقتصادية التى فرضها العديد من دول العالم على روسيا على خلفية اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا أواخر الشهر الماضى تسببت فى حالة من العزلة الاقتصادية لروسيا.





وتشير الكاتبة إلى أن العقوبات على روسيا شملت البنوك ومؤسسات أخرى إلى جانب كبار رجال الأعمال وعدد من المسؤولين الروس والمقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مما يعنى عدم قدرة البنك المركزى الروسى على استخدام الاحتياطى النقدى الدولى لديه إلى جانب إغلاق المجال الجوى الغربى أمام الطيران الروسى كذلك سيتم وضع قيود صارمة على البضائع والخدمات التى تستوردها المؤسسات والشركات الروسية من الولايات المتحدة.

وأعربت الكاتبة عن اعتقادها أنه ربما يكون الإجراء الأكثر صرامة هو العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وحرمانها من التعامل مع نظام "سويفت" العالمى والذى يربط ما يقرب من 11000 مؤسسة مالية فى ما يزيد على 200 دولة ويعمل على تسهيل حركة التجارة العالمية والتحويلات المالية حول العالم بما يوفر الوقت والتكلفة للمتعاملين من خلال هذا النظام.

ولكن فرض العقوبات على هذا النحو ضد البنوك الروسية يعنى عزلها تمام عن النظام المصرفى الدولى ويعوق حركتها فى التعامل على الصعيد العالمى.

ويرى الخبراء أن هذه العقوبات قد يكون لها عواقب لم تكن فى الحسبان حيث أن الإجراءات التى اتخذتها الدول الغربية قد تدفع روسيا إلى التقارب مع الصين على المستوى الاقتصادى وهو تحالف قد يمثل تهديداً للمصالح الاقتصادية الأمريكية وقدرة الدولار الأمريكى على بسط نفوذه على النظام المالى العالمى.

ويقول إسوار براساد من جامعة كورنيل الأمريكية والرئيس السابق لإدارة الصين فى صندوق النقد الدولى إن حرمان نظام اقتصادى مثل النظام الروسى، الذى يعتمد إلى حد بعيد على عوائد صادراته والتجارة الدولية، من التعامل مع النظام المصرفى الدولى يمثل ضربة مؤلمة له.

وفى الوقت نفسه فالعلاقات الحالية بين روسيا والصين على المستوى الاقتصادى والدبلوماسى قوية ومتميزة حيث احتلت روسيا العام الماضى المرتبة الثانية فى قائمة الدول المصدرة للبترول الخام للصين بينما تحتل الصين المرتبة الأولى فى قائمة الدول التى تستورد الفحم من روسيا.

ويقول ستيف هانك البروفسور بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن روسيا كانت تسعى قبل اجتياح القوات الروسية للأراضى الأوكرانية إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين مؤكداً أن حرمان روسيا من التعامل مع نظام سويفت العالمى لن يحسم نتيجة الصراع الدائر حالياً ولكنه بطبيعة الحال سوف يؤدى إلى تعزيز العلاقات بين روسيا والصين على الصعيد التجارى.

ويحذر مراقبون من أنه يجب على الصين أن تتعامل مع روسيا على نحو لا يؤثر على علاقاتها بالدول الغربية ولا يشكل تهديداً لتعاملات الصين نفسها مع النظام المالى العالمى.