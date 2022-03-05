نتيجة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2022

نتيجة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمات إلكترونية عديدة وهامة للكثير من المستفيدين من خدمات المنصة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن نتيجة الاختبارات الخاصة بالهيئة، حيث يستطيع جميع العاملون في المجال الطبي التعرف على تفاصيل الاختبار بجميع التخصصات التي توفرها الهيئة، على أن يتم الحصول على النتيجة بشكل سريع دون انتظار وقت طويل، وتهتم الهيئة بتطوير القطاع الصحي والعمل على تحسين المستوي العام لجميع العاملين بأي مهنة صحية بجميع الدرجات العلمية وكافة التخصصات، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نتيجة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يتوفر الاستعلام عن نتيجة الاختبارات المهنية من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالهيئة، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط الموقع الإلكتروني التالي: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تحديد الاختبار على (الخدمات الإلكترونية) من صفحة الموقع الرئيسية.

تحديد الدخول على خدمات الممارسين.

الضغط على نتائج الاختبارات الخاصة بالرخصة السعودية للمزاولة المهنية.

تسجيل الرمز الخاص بالأحقية وهو رقم الحجز الخاص بالاختبار.

إدراج رمز الدخول المكون من أربعة حروف من خلال اسم العائلة.

الضغط على تبويب بحث.

لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الاختبار المطلوب البحث عنه.

الاستعلام عن نتيجة اختبار برومترك

توفر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعاملي المهن الصحية بالمملكة العربية السعودية، أو ممن لديهم رغبة بالعمل بهذه المهن، خدمة الاستعلام عن الاختبار الخاص بالبرومترك الذي يعد من الاختبارات المهنية الهامة التي توفرها الهيئة، ويتم الاستعلام عن نتيجة اختبار برومترك من خلال تنفيذ هذه الخطوات التالية: