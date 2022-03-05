بالفيديو.. صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها

تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إصابة دبابة روسية بصاروخ موجه.
ومنذ بدء الهجوم، عمد الطرف الأوكراني إلى بث أخبار عن صمود الجيش في مواجهة الروس، وقدرته على إلحاق الخسائر بالقوات الروسية على مستوى الجنود والعتاد، وأسر العشرات منهم.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، يوم السبت، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: "لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة".
وأضافت الهيئة: "لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر".
وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.
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