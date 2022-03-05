دونيتسك: مقاتلو آزوف الأوكرانية فجروا منزلا فى ماريوبول.. ومئات تحت الأنقاض

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية، دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن مقاتلى جماعة "آزوف" المتطرفة فى أوكرانيا، قاموا بتفجير بناية فى ماريوبول، وأن 200 شخص معظمهم نساء وأطفال لا يزالون تحت الأنقاص، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل.





وفى حديث مع "القناة الأولى" الروسية، قال بوشيلين: "قبل عدة دقائق قام مقاتلو (آزوف) بتفجير العبوات الناسفة التى تم زرعها مسبقًا، مما أدى إلى انهيار مبنى فى شارع بولفار ميوتيدا منزل رقم 15 /20". وأضاف رئيس الجمهورية الانفصالية: "ولا يزال ما يصل إلى 200 شخص معظمهم نساء وأطفال فى القبو تحت الأنقاض".

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